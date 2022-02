Z czego szyje Babiarz? O dziennikarzu TVP mówi dziś cała Polska

Od zawsze był entuzjastą sportu, błyskawicznie odnalazł się więc w nowej roli, sam komentował to w wywiadach bardzo jednoznacznie: "bardzo lubię to, co robię". Ale od razu pojawiły się też komentarze dotyczące... jego charakterystycznego wyrazu twarzy: Babiarz wygląda tak, jakby cały czas się uśmiechał. "Pan sobie żarty robi, czy ma pan taki wyraz twarzy?" - często słyszał to pytanie. Ponoć jako pierwszy zapytał go o to, pół żartem, pół serio, już podczas egzaminu do telewizji Bogdan Tomaszewski, nestor polskiego dziennikarstwa sportowego.