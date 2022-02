Cała Polska kpi z Babiarza i Kurskiego. Internauci przechodzą samych siebie

W niedzielę 6 lutego Dawid Kubacki zdobył brązowy medal w konkursie indywidualnym na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Komentator TVP Przemysław Babiarz stwierdził, że to dzięki temu, że "skoki wróciły do domu i od razu jest efekt". Wtórował mu na Twitterze Jacek Kurski. "Kiedy skoki powróciły do Telewizji Polskiej, natychmiast przyszły też sukcesy Polaków" - napisał prezes TVP.