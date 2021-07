Wzięli ślub przed kamerami. Postanowili zrobić kolejny krok

"Przyszedł czas, by zmienić nazwisko od dziś nazywam się Łyczakowska-Janik. Chyba nikt by nie przypuszczał, że burmistrz, który ponad dwa lata temu udzielał nam ślubu, stanie się naszym dobrym znajomym, u którego będziemy bawić się na weselu. Życie jest pełne niespodzianek. A my przy okazji bycia w Przasnyszu postanowiliśmy odnowić przysięgę, zmienić nazwisko i móc powrócić do przeszłości, by jeszcze raz w małym procencie przeżyć to, co 16 lutego 2019 roku - napisała uczestniczka show.