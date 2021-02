Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspomina. Minęły już dwa lata

Agnieszka Łyczakowska i Wojtek Janik to para, która poznała się dzięki dość popularnemu programowi "Ślub od pierwszego wejrzenia". Telewizyjne show wzbudza ogromne kontrowersje, ale nie można odmówić twórcom, że programowi eksperci idealnie dobrali kilka par.

Agnieszka Łyczakowska, z okazji startu kolejnego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowiła przypomnieć sobie jak to było te dwa lata temu.

Na zdjęciu, które Agnieszka udostępniła na Instagramie, wyglądają z Wojtkiem, jakby znali się od lat i łączyła ich wyjątkowa więź. Tymczasem oni widzieli się wtedy pierwszy raz! "To zdjęcie jest początkiem historii... Pamiętam jakie emocje towarzyszyły mi dwa lata temu kiedy pierwszy raz zobaczyłam Wojtka przed burmistrzem, który za chwile miał udzielić Nam ślubu. (Kilka razy pomylił moje nazwisko, co rozluźniło atmosferę na sali 😉) Rok później te same emocje powróciły podczas emisji naszej edycji „Ślubu od Pierwszego Wejrzenia”. Stres i podekscytowanie mieszało się z zaciekawieniem i niedowierzaniem" - pisała Łyczakowska.