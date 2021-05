Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie wierzyła w to, co słyszy. "To chyba duża desperacja"

Agnieszka Łyczakowska i Wojciech Janik to kolejni uczestnicy, których eksperci "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dopisali do listy swoich sukcesów. Para, która poznała się dopiero przed urzędnikiem Stanu Cywilnego, do dziś trwa w zawartym na oczach widzów małżeństwie. I choć przyglądając się ich relacji, można stwierdzić, że ich życie to bajka, oboje zgodnie przyznali, że mieli za sobą kilka poważnych kryzysów. W czerwcu 2020 r. zdradzili, że po zakończeniu programu przestali się dogadywać i zaczęli myśleć o rozwodzie. Wspólne życie z Wojtkiem i przeprowadzka z Łodzi do Krakowa okazały się dla Agnieszki nie lada wyzwaniem. Janik także nie mógł do końca uświadomić sobie, że bycie mężem wiąże się z pewnymi obowiązkami i przeorganizowaniem dotychczasowego życia.