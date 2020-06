Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazał stare zdjęcie z Agnieszką. Różnił ją jeden szczegół

"Rozpoznajecie tą panią za mną? Agusia czasami wpada na różne pomysły np. 'Wojtek, a jak bym sobie zrobiła grzywkę, to co Ty na to?'. A ja jak większość facetów (nie umiem sobie tego za bardzo wyobrazić) "No zrób, jeśli chcesz"... No i kiedyś wróciła od fryzjera z grzywką" - napisał na Instagramie.