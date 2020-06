Agnieszka i Wojtek o kulisach programu. "My nie mamy scenariusza"

Od pierwszego odcinka " Ślubu od pierwszego wejrzenia " tytuł najsympatyczniejszej pary niezmiennie dzierżą Agnieszka Łyczakowska i Wojciech Janik. To właśnie oni podeszli do miłosnego eksperymentu najbardziej optymistycznie. Obiecali sobie, że od razu będą rozwiązywać wszelkie konflikty i spięcia, które prędzej czy później się pojawią. Stwierdzili też, że grają w otwarte karty i gdy tylko jeden z małżonków poczuje się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, natychmiast daje o tym znać.

- My nie mamy scenariusza. Nikt nam nic nie mówi, co mamy zrobić, gdzie mamy pójść, co mamy powiedzieć. Przygotowania do odcinka wyglądają tak, że producenci bardzo mało nas informują. Każdego dnia dostajesz bardzo małą cząstkę informacji na temat kolejnego etapu. Dlatego wszystko działo się na bieżąco. Nasze życie wyglądało tak, jak widzieliście - powiedziała Agnieszka.