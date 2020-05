"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka i Wojtek o związku: "Do głowy przychodzi jedno słowo"

Finał dla fanów tej pary nie był więc zaskoczeniem. Okazało się, że dzięki ekspertom urodził się piękny związek. Agnieszka tylko czekała na to, żeby przeprowadzić się do Wojtka i zacząć z nim już takie normalne życie. Nic nie zmieniło się podczas spotkania z ekspertami - deklarowali sobie miłość i wierność.

„Dziękujemy! Na początku tylko to słowo przychodzi mi do głowy. Za wsparcie naszej rodziny, naszych przyjaciół, znajomych... i was ludzi których nie znamy, a ogrom wiadomości i wsparcia jaki dawaliście nam przez te wszystkie odcinki to coś niesamowitego. Od naszego roku minął ponad rok i musimy przyznać, że nie był to łatwy czas... los nas nie rozpieszczał mimo to jesteśmy ze sobą! Stoimy za sobą murem! Wspieramy się! Kochamy się”, brzmi oświadczenie pary zamieszczone na facebookowej stronie "Ślubu od pierwszego wejrzenia".