Przykry finał show TVN. "On mnie po prostu oszukał"

Wygląda na to, że TVN odratował format "Ślub od pierwszego wejrzenia". Po pierwszych bardzo nieudanych edycjach, gdzie finalnie związki zeswatanych przez ekspertów par kończyły się awanturami i samymi przykrościami, nastąpiło małe odkupienie win. Czwartą edycję TVN może zapisać sobie w końcu jako duży plus, chociaż i tym razem jedna para rozstała się w tak przykrych okolicznościach, że szkoda uczestniczki.

Finał dla fanów tej pary nie był zaskoczeniem. Okazało się, że dzięki ekspertom urodził się piękny związek. Agnieszka tylko czekała na to, żeby przeprowadzić się do Wojtka i zacząć z nim już takie normalne życie. Nic nie zmieniło się podczas spotkania z ekspertami - deklarowali sobie miłość, wierność i że nie opuszczą się aż do śmierci. No może bez takiego patosu, ale kto kibicował tej parze, ten się nie zawiódł.