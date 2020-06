Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mieli kryzys. "Zmiany były trudne"

Agnieszka Łyczakowska i Wojciech Janik to kolejni uczestnicy, których eksperci "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dopisali do listy swoich sukcesów. Para, która poznała się dopiero przed urzędnikiem Stanu Cywilnego, do dziś trwa w zawartym na oczach widzów małżeństwie. I choć przyglądając się ich relacji, można stwierdzić, że ich życie to bajka, oboje zgodnie przyznają, że mają za sobą kilka poważnych kryzysów.