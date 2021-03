Agnieszka ze "Ślubu..." o małżeństwie zaaranżowanym przez ekspertów TVN

Trwa piąta edycja show TVN - "Ślub od pierwszego wejrzenia". Eksperci są zdania, że choć jeśli jednej parze uda się stworzyć związek i pozostać w małżeństwie, to można mówić o sukcesie eksperymentu. Wspólnym życiem cieszą się Paulina i Krzysztof z drugiej edycji, Anita i Adrian z trzeciej edycji, a także Agnieszka i Wojtek z czwartej odsłony programu TVN. To ostatnie małżeństwo wzbudza spore zainteresowanie w mediach społecznościowych. Agnieszka i Wojtek wykorzystali popularność, jaką przyniósł występ w programie, a co za tym idzie także popularność w mediach społecznościowych.

Agnieszka opublikowała zdjęcie z Wojtkiem, na którym prezentują obrączki. - Dokładnie dwa lata temu byliśmy po nagraniu ostatniego odcinka, w którym eksperci zadali Nam pytanie 'Zostajecie w małżeństwie czy się rozchodzicie?'. Pamiętam, jakie emocje mi wtedy towarzyszyły, i jakie myśli kłębiły się w głowie - "czy on też powie tak...", "a może jednak się rozmyślił...", "co będzie dalej..." - pisze.

Co było dalej? To doskonale wiedzą ci, którzy śledzą program i losy uczestników już po zakończeniu danej edycji. Agnieszka i Wojtek nie rozwiedli się i tym bardziej nie toczyli ze sobą medialnych awantur.

- Po nagraniu i pożegnaniu się z naszą ekipą nagraniową, ekspertami pojechaliśmy do Łodzi, gdzie zrobiłam huczną pożegnalną imprezę, na której w pełni świadomie powiedziałam, że to ostatnia impreza w moim mieszkaniu w Łodzi, bo wyprowadzam się za kilka dni do Krakowa... Był płacz, śmiech i przytulanie do rana natomiast wiem, że dziś zrobiłabym to samo - pisze Agnieszka.