Wystarczy jedna tabletka. Takie rzeczy można oglądać na Disney+

Oto najlepszy przykład: serial "Lekomania", mocny, mroczny, poruszający poważne problemy społeczne. Zdecydowanie nie przeznaczony dla młodszych widzów, raczej nie nadający się do wspólnego rodzinnego oglądania dla relaksu. To produkcja mało znanego w Polsce i nieobecnego u nas do tej pory kanału Hulu. To serwis istniejący już od ponad piętnastu lat, początkowo niezależny, ale szybko wchłonięty przez imperium Disneya. Specjalizuje się w produkcjach dla dorosłych. "Lekomania", dzieło aktora, scenarzysty i producenta Danny'ego Stronga, jest właśnie taka.