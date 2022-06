"O matko, jest!". Disney+ nie bez problemów zawitał w Polsce

Osoby, które zarejestrowały się na stronie disneyplus.com do 13 czerwca, mogły wykupić roczną subskrypcję w cenie za osiem miesięcy. Było więc o co robić zamieszanie. Oferta z niewielkim opóźnieniem docierała do kolejnych użytkowników, więc start Disney+ można uznać ostatecznie za udany. Serwery wytrzymały, wielkich opóźnień nie było, czego nie można było powiedzieć o HBO Max, giganta, który dotarł do Polski kilka miesięcy przed disney’owską platformą.