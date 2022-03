"Ciemna strona świata". Pokazała, kto i jak oszukuje tysiące osób na świecie. Jeden wniosek zaskakuje

Absurdalne wydaje się też to, że Ghana jeszcze do niedawna nie była w stanie ukrócić tego procederu. Rozrosły się grupy przestępcze, które trudno dziś powstrzymać. Pojawiło się jednak wiele badań wskazujących wprost na to, że obok Nigerii Ghana jest prawdziwym zagłębiem internetowych oszustów. A w związku z tym rząd Ghany postanowił działać. W 2020 r. pisano o głośnej akcji służb ghanijskich i brytyjskich, której finałem było odzyskanie ponad 100 tys. funtów dla oszukanych kobiet. We wrześniu 2021 r. Ghana zgodziła się na ekstradycję swojego obywatela, którego FBI oskarżyło o oszukanie mieszkanki Virginii. Wyłudził ubrania, biżuterię, komputer, zegarek i 300 tys. dolarów. 38-letni Raj podawał się w sieci za 58-letniego Richarda. Skazano go na 40 miesięcy więzienia.