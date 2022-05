Upadek imperium? Netflix zaciska pasa, będzie zwalniać pracowników

Inni analitycy uważają jednak, że zarząd Netfliksa przygotowuje się już na to, co nastąpi po opublikowaniu kolejnego sprawozdania. Prognozy na drugi kwartał są bowiem fatalne. Szefowie platformy zakładają w niej, że od kwietnia do czerwca liczba subskrybentów spadnie o 2 mln osób. Przyjmując, że w prognozach nie odkrywa się wszystkich kart, można założyć, że Netflix w drugim kwartale szykuje się na straty w granicach 4-5 mln abonentów.