Kurski chce "przejąć" piloty Polaków. Eksperci mają złe wieści dla prezesa

- Zasada "must carry" jest już wpisana do polskich przepisów - wyjaśnia prof. Jędrzej Skrzypczak, prawnik i medioznawca, specjalista w dziedzinie prawa dotyczącego mediów. - Implementacja dyrektywy europejskiej może co prawda otworzyć dyskusję na temat szczegółów jej stosowania, ale z pewnością nie będzie tu żadnej rewolucji. A już na pewno nie taka, która polegałaby na tym, że prezes TVP będzie decydował, co będzie pod poszczególnymi guzikami na pilotach w polskich domach. Uprawnienia wynikające z zastosowania tej zasady będzie miała co najwyżej Krajowa Rady Radiofonii i Telewizji. Trzeba też pamiętać o tym, że w zasadzie "must carry" odpowiadać musi z drugiej strony zasada "must offer". A to oznacza obowiązek udostępniania treści przez nadawców, bez dodatkowych opłat.