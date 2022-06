"To jest chore". Kurski mówi o 400 mln zł i zmianach w TVP przed wyborami

- W Białymstoku mają Warszawę, w Szczecinie mają Warszawę, w Rzeszowie mają Warszawę. To jest chore. To jest tak, jakby państwo dawało 500+ albo leki darmowe dla seniorów i zawiesiło je na drzewie i niech sobie ktoś to odbierze. To jest niemożliwe. Jeśli już wydajemy pieniądze, to nie róbmy zwężek dystrybucyjnych - mówił prezes TVP, który wierzy, że sytuacja zmieni się po przyjęciu ustawy o "implementacji europejskiego kodeksu łączności elektronicznej".