"Klan" ma już 25 lat. Z tej sceny śmiało się pół Polski. Do dziś jest hitem internetu

Odejście Rysia

Wspominając jeszcze o scenach, które zamiast budzić przerażenie, bawią do łez, nie możemy zapominać o kultowej już scenie śmierci Ryśka. Przypomnijmy, że ten incydent wydarzył się dokładnie w 2235. odcinku "Klanu". Pacjenci z sali Lubicza wybrali się do bufetu, a on sam zdecydował się wziąć prysznic. Po drodze, na korytarzu, spotkał podejrzaną parę młodych ludzi. Gdy wracał z łazienki, nieznana mu kobieta próbowała go powstrzymać przed wejściem do pomieszczenia. W tym czasie jej wspólnik zajmował się okradaniem szpitalnych szafek. Rysiek złapał go jednak na gorącym uczynku. Nie zastanawiając się, zaatakował napastnika. Uciekający złodziej popchnął Ryszarda na podłogę. Niestety, Lubicz już się z niej nie podniósł i zmarł natychmiast po upadku. Zdarzenie przynajmniej w zamyśle dramatyczne, do dziś wywołuje niemałą wesołość. Głównie przez, delikatnie mówiąc, mało zręczną realizację tej sceny. Śmierć serialowego bohatera stała się równie kultowa, co feralny wypadek Hanki z "M jak miłość".