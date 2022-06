"The Umbrella Academy 3". Jeden z bohaterów przeszedł korektę płci. Szokująca przemiana

Trzeci sezon otwiera cringe'owa scena bitwy tanecznej do "Footloose" Kenny’ego Logginsa. Fenomenalna ścieżka dźwiękowa to zresztą wizytówka serii, która robi klimat. Czego tutaj nie ma: wszechświat sypie się do "House of the Rising" The Animals, "Friday I'm In Love" The Cure i "Crystalised" The xx.