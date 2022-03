Oscary 2022. Elliot Page przeszedł korekcję płci. Zadał szyku na czerwonym dywanie

"Uwielbiam to, że jestem trans. I kocham to, że jestem queer. (...) Do wszystkich osób transpłciowych, które każdego dnia borykają się z nękaniem, nienawiścią do samych siebie, nadużyciami i groźbami przemocy: widzę cię, kocham cię i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby zmienić ten świat na lepsze" - pisał w poście, w którym po raz pierwszy opisał siebie jako mężczyznę.