"The Boys" to najbrutalniejszy serial w historii. Właśnie wrócił z 3. sezonem

"The Boys" to jednak nie tylko wiadra krwi, ocean wulgaryzmów i groteskowy humor. Serial, za którym stoi Eric Kripke (twórca m.in. "Poza czasem" czy "Nie z tego świata") to przede wszystkim błyskotliwa satyra na współczesne media, social media, politykę, nacjonalizm, rasizm, homofobię, pseudo-lewicowość i ultraprawicowość. Krótko mówiąc, dostaje się wszystkim. I nikt nie ma wrażenia, że dostaje się niesłusznie. No może oprócz osób szturmujących Kapitol, zwolenników posiadania broni, tzw. Julek z Twittera czy obłudnych stacji telewizyjnych. "Chłopaki" uderzają jednak sprawiedliwie w każdego, więc nawet jeśli miłośnik Trumpa może poczuć się dotknięty w jednej scenie, to w następnej będzie się cieszył, że obrywa się też hipokrytom niejednokrotnie ukrytym za wzniosłym hasłem Black Lives Matter czy serwisom streamingowym, często niezręcznie wprowadzającym do seriali wątki LGBT.