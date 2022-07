Wygarnął, co myśli o TVP. Mowa ciała Holeckiej zdradzała wszystko

- Niestety ten materiał był bardzo stronniczy - stwierdził poseł PO. - Jarosław Kaczyński mówił do mnie "zdradzieckie mordy", "kanalie", poseł Lichocka pokazywała środkowy palec. To wszystko było na sali sejmowej i stąd się to wszystko bierze. W waszej telewizji kilkadziesiąt razy Donald Tusk był pokazywany z "celownikiem" na piersi. To była jednoznaczna sytuacja: to jest cel, do którego należy strzelać. To wszystko jest manipulowaniem i podprogowym wzmaganiem agresji - wyliczał Kropiwnicki.