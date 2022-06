Danuta Holecka na wizji jest sztuczna. Ale to zobaczy tylko specjalista

Wszyscy dziennikarze i dziennikarki, którzy pracują na tak eksponowanych stanowiskach, wypracowują swój własny styl. Monika Olejnik wymyśliła sobie dosyć agresywną pozę. Widać to wyraźnie w całej jej mowie ciała. Widać to nawet w jej wyrazie twarzy. W Ameryce nazywają to "bitch face". To mina bardzo złowroga, wyrażająca niechęć, a może nawet ślad pogardy. To wszystko wpisuje się w jej pomysł na siebie, bardzo pasujący do mediów, w których się pojawia. To media adresowane do osób młodszych, bardziej dynamicznych, bardziej przyzwyczajonych do takich postaw i takiego sposobu budowania relacji między ludźmi.