"Wiadomości" TVP: Holecka zadała złośliwe pytanie. Czekała aż do końca programu

Według Ministerstwa Zdrowia do szczepienia przeciwko COVID-19 mają prawo w pierwszej kolejności osoby pracujące w sektorze ochrony zdrowia (etap 0). Dalej w kolejce (etap 1) są policjanci, strażacy, a także osoby powyżej 60. roku życia Najpierw szczepieni będą najstarsi seniorzy. 68-letnia Krystyna Janda, aktorka i dyrektorka teatru , nie jest więc pierwsza w kolejności do szczepień, a i tak otrzymała już wakcynę. Podobnie jak Maria Seweryn , Wiktor Zborowski czy Edward Miszczak . O gwiazdach wspomniano w sobotnich "Wiadomościach" TVP.

"Już blisko 50 tysięcy osób w Polsce zostało zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. To głównie przedstawiciele służb medycznych, czyli tak zwana grupa zero. Ale w gronie zaszczepionych znaleźli się też aktorka i europoseł Koalicji Europejskiej. Po tych doniesieniach, minister zdrowia zlecił kontrole w szpitalu podległym Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu" - czytamy na stronie wiadomości.tvp.pl tuż pod materiałem z 1 stycznia 2021 r., który najpierw wyemitowano na żywo, a następnie umieszczono w sieci.

"Nawet kilkunastu celebrytów mogło zostać zaszczepionych przeciwko koronawirusowowi, mimo że nie należą do tak zwanej 'grupy zero'. Po tym jak szczepieniem pochwaliła się aktorka Krystyna Janda i europoseł Leszek Miller - minister zdrowia wezwał do kontroli w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Rektor Uniwersytetu nie wie, jaki był klucz doboru szczepionych. Powołał wewnętrzną komisję, która ma wyjaśnić sprawę".

Mateusz Wyrwich dodał: - To jest rodzaj cwaniactwa. (...) Myśmy się zaszczepili i to jest istotne, a co z wami będzie, to już wasza sprawa.