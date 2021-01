"Wiadomości" szydzą z sylwestra Polsatu. TVN-owi wypomniały porażkę z 2019

Zaczęło się od wytknięcia Polsatowi "oszustwa" i "przekroczenia granicy smaku". Chodzi o szumnie zapowiadany występ Andrea Bocellego, którego miał przywieźć śmigłowcem z Włoch sam Krzysztof Ibisz. O północy włoski śpiewak i Małgorzata Walewska pojawili się na dachu wieżowca, tyle że nie był to Andrea Bocelli, a udający go gwiazdor disco polo Czadoman.

- Być może miało to być nawiązanie do jednego z programów stacji ("Twoja twarz brzmi znajomo" – dop. red.), ale widzowie Polsatu byli zszokowani – mówił lektor "Wiadomości", które następnie zacytowały anonimowe wpisy oburzonych widzów z mediów społecznościowych: "Brak słów. Niektórych osób się nie naśladuje", "Wstyd mi za was", "Żal mi pani Walewskiej".