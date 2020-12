"Wiadomości" TVP sprzed lat są jak inny świat. Holecka i Adamczyk cieszyli się z wejścia Polski do UE

Gdy 16 lat temu TVP relacjonowała moment wejścia Polski do Unii Europejskiej, z dziennikarzy publicznej kipiał entuzjazm. Proeuropejskie nastawienie biło ze słów Danuty Holeckiej i Michała Adamczyka. To dziś wydaje się nie do pomyślenia.

Tak wyglądała Danuta Holecka 16 lat temu (YouTube.com)