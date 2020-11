Danuta Holecka w Białym Domu. Widzowie "Wiadomości" mają używanie

W Stanach Zjednoczonych trwa liczenie głosów po wyborach prezydenckich. Atmosfera jest gorąca – o reelekcję walczy Donald Trump, a jego konkurentem w wyścigu do prezydenckiego fotela jest Joe Biden. Amerykanie są dość mocno podzieleni na zwolenników obu kandydatów, toteż oczekiwanie na ostateczne wyniki sprawia, że emocje sięgają zenitu.

Wyborami za oceanem żywo interesują się także Polacy. Informacje na temat przebiegu głosowania znalazły się praktycznie we wszystkich głównych mediach. I znów najwięcej emocji wywołały "Wiadomości". Wszystko za sprawą wizualizacji, dzięki której Danuta Holecka "przeniosła się" do Białego Domu.

Fragment wydania szybko pojawił się na Twitterze redakcji "Wiadomości". Z zapowiedzią, że wyniki cząstkowe są podawane "prosto" z Gabinetu Owalnego. Trudno przewidzieć, czy miało to być z przymrużeniem oka, ale internauci już wiedzieli swoje – sceneria najważniejszego gabinetu w Białym Domu przypominała bardziej grę komputerową, niż rzeczywiste wnętrze. Nie obyło się więc bez żartów i kąśliwych komentarzy.

"Dwa miliardy złotych i nawet Danuta Holecka trafiła do Białego Domu", "Redaktor Holecka dzisiaj jak Melania Trump", "Holecka się teleportowała", "Wybory wygrała Holecka", tak komentują wystąpienie widzowie, nie zapominając o wytknięciu imponującego dofinansowania publicznego medium.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, kiedy wykorzystanie nowoczesnej technologii w studiu "Wiadomości" zamiast podziwu wzbudza raczej wesołość. Wystarczy wspomnieć wydanie nawiązujące do Turnieju Czterech Skoczni, w którym wizualizacja skoczni narciarskiej przypominała tę z popularnej gry "Deluxe Ski Jump", przelot Black Hawka po studiu, czy w końcu wizualizację rozpoczynającej się jesieni. Oglądaliście ostatnie wydanie "Wiadomości"? Co sądzicie o nowej wizualizacji?