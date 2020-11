"Jaka TV, taki korespondent". Widzowie pękają ze śmiechu

Samuel Pereira , jeden z ulubieńców Jacka Kurskiego , wyjechał do USA, by stamtąd relacjonować dla portalu TVP Info wybory prezydenckie. Na własnej skórze przekonał się jednak, że w pracy korespondenta nietrudno o wpadkę. Krótkie wideo z Pereirą opublikowane na Twitterze już podbija media społecznościowe, choć z powodu, o którym dziennikarz raczej chciałby zapomnieć.

- Szanowni państwo, jesteśmy w centrum wydarzeń - zaczął patetycznie Pereira , przechadzając się po niemal pustej ulicy, co wyraźnie kontrastowało z jego słowami. - To tu są skierowane oczy całego świata, bo Amerykanie zdecydują, kto będzie ich prezydentem na najbliższe 4 lata - przekonywał podniośle. - Czy będzie nim nadal Donald Trump, czy może JOY Biden ? - zastanawiał się Pereira, zupełnie nieświadomy pomyłki imienia kandydata Demokratów.

No cóż, miało być poważnie i profesjonalnie, a wyszło na odwrót. Choć trzeba przyznać, że niezwykle zabawnie. Pełen radości "Joy" Biden (poprawnie to Joe - przyp. red.) rozbawił użytkowników Twittera do łez. "Jaka telewizja, taki korespondent" - komentowali.