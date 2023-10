Wizerunkowy spot "Wiadomości". Internauci nie wierzą w to, co deklarują pracownicy TVP

"To chyba fejk", "Przecież to jakiś kabaret" - pisali jedni, podkreślając zakłamanie i hipokryzję pracowników TVP. Drudzy zaś ironizowali: "Dobrze wydane 2 miliardy". Byli i tacy, którzy podkreślali, że najpewniej ta wyraźna zmiana tonu to efekt sondażowych badań, z których wynika, że to spokój najbardziej się teraz opłaca. Komu? To chyba nie jest tajemnica.