Wielki sukces dziennikarza TVN. Wojciech Bojanowski aż wszedł na stół

Bojanowski nie boi się trudnych zawodowych wyzwań. To on ujawnił m.in. bulwersujące okoliczności śmierci Igora Stachowiaka na wrocławskim komisariacie. To także on niedługo po napaści Rosji na Ukrainę relacjonował na gorąco wydarzenia ze stref objętych walkami. Jak sam przyznał, zniszczyło mu to psychikę.