Wojciech Bojanowski zadebiutował jako korespondent CNN. Wystąpił bez butów

- Tematem miała być fala upałów, która dotarła też do Polski. Ponieważ jak większość krajów, gdzie lata nie bywały aż tak gorące, nie jesteśmy najlepiej na nie przygotowani, chciałem pokazać, że ludzie szukają ochłody, gdzie się da. W Katowicach, gdzie akurat byłem, zainstalowane są kurtyny wodne i od kilku lat funkcjonuje tam sztuczna rzeka, w której pluskały się dzieci. Wody jest po kostki, więc podczas łączenia z Becky Anderson postanowiłem do niej wejść i przejść boso kilka kroków. Wejście na żywo to nie tylko kolejna gadająca głowa, która ma do opowiedzenia jakąś historię. To również okazja, by zabrać widzów w miejsce, gdzie coś się dzieje, dlatego pokazałem, jak polskie miasta radzą sobie z upałami.