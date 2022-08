28. Pol’and’Rock. Bojanowski z TVN24 przyznaje, że relacjonowanie wojny zniszczyło jego psychikę

- Ci, którym nie udało się uciec z miasta, weszli do metra. Wszystkie stacje metra były pełne ludzi. Do tego psy, koty, kanarki. Jedna dziewczynka miała trzy szczury: białego, czarnego i szarego. Zrobiłem wejście do programu z tą dziewczynką. Opowiadała mi o tych szczurach. Pamiętam ją do dziś, pamiętam strach w jej oczach. Tam dzieci umierają matkom na rękach.