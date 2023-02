Więcej go nie zaproszą. Mina prezenterki TVP Info mówi wszystko

- Jeśli to prawda, to zmienia całkowicie sens - zgodził się z nią polityk. - Tak samo, jak całkowicie sens zmieniła Telewizja Polska, wycinając fragment wypowiedzi Tuska na spotkaniu w Gdańsku z okazji zabójstwa prezydenta Adamowicza. Wówczas Tusk sarkastycznie mówił coś o jakości TVP, jakimi dziennikarze TVP są obecnie specjalistami w manipulowaniu, mówiąc "To są profesjonaliści". TVP następnie to wycięła, posługując się tym jako swego rodzaju komentarzem. Wypisz, wymaluj ta sama sytuacja - odparował Kwiatkowski.