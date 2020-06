"Wiadomości" TVP ponownie o "ideologii LGBT". Uderzają w TVN. "Nie ustaje w atakach na Czarnka"

W materiale "Wiadomości" pt. "Ideologia LGBT odbiera dzieci Hiszpanom" autorstwa Krzysztofa Nowiny-Konopki i Bogusza Janowskiego przypomniano m.in. wypowiedź Andrzeja Dudy, że "próbuje nam się wmówić, że (LGBT) to ludzie, a to ideologia". Określono te słowa jako "zdecydowaną opinię" i wywołały "wulgarne reakcje". - To dopiero początek, jak wygląda w praktyce dyktat ideologii LGBT - mówi lektor.

Przytoczono sytuację z Hiszpanii, gdzie rząd wspiera osoby LGBT. Nakładane są kary za obrażanie organizacji broniące ich praw, choć lektor nazywa to "krytyką". - Uczniowie zachęcani są do denuncjowania rodziców (donosić o popełnieniu przez nich przestępstwa - przyp. red.) za rzekomo homofobiczne wypowiedzi" - dodaje lektor. Przytaczana jest wypowiedź minister równouprawnienia Irene Montero, że "Dzieci (...) muszą wiedzieć, że mogą kochać, kogo chcą, jak chcą i kiedy chcą". Postawę rządu Hiszpanii porównuje się do... III Rzeszy i ZSRR. "Dziś to Hiszpania stała się laboratorium budowy nowego społeczeństwa" - słyszymy.