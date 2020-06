Marta Bryła była hejtowana za udział w serialu TVP. Powiedziała, co myśli o LGBT

"Nagle w jednej chwili zaczęłam być postrzegana politycznie. Pisano o mnie i do mnie okropne wiadomości. (...) Kiedy dostałam rolę w serialu "Na Wspólnej" dalej pisano. Tym razem już nie ty 'pisowska” k*rwo' czy 'córko Kurskiego', ale 'Jak to pani gra w TVN?? Sprzedała się pani Żydom?!'" - napisała na Facebooku.

"Nie lubię oceniania z góry, szufladkowania, narzucania. Każdy z nas, bez względu na to jaki zawód wykonuje, jakiej jest narodowości, koloru skóry czy orientacji - jest człowiekiem. I należy mu się szacunek. Mamy prawo do własnego zdania, do bezpiecznego funkcjonowania w społeczeństwie.(...) Wierzę w lepszą przyszłość, w czas gdy przestaniemy być tak zamknięci, a co za tym idzie widnieć w rankingu jako najbardziej homofobiczny kraj w Europie" - wyjaśniła.