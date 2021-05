"Wiadomości" powiedziały o tym na samym końcu. Tak TVP odniosła się do występu Rafała Brzozowskiego

Już wtedy nikt nie dawał szans Brzozowskiemu na finał konkursu. W obronie piosenki i wokalisty, który na co dzień jest gospodarzem "Jaka to melodia?", stanęła TVP. W jednym z wydań "Wiadomości" pojawił się materiał, w którym próbowano przekonać widzów, że Brzozowski to gwarantowany zwycięzca. Mówiono o absurdalnym hejcie na polskiego reprezentanta.