"Wiadomości" mówią o telefonie do Dudy na samym końcu. Ważniejsze ataki na opozycję

Kolejne ataki w opozycję

Wydanie "Wiadomości" z 15 lipca prowadziła Danuta Holecka, która najpierw zapowiedziała materiał wieszczący rozpad Platformy Obywatelskiej. Według informacji redaktora serwisu Maksymiliana Maszendy kolejna porażka PO w wyborach ma wymusić zmiany w partii, a jeśli do nich nie dojdzie, to dojdzie do upadku ugrupowania. Winą za przegraną Rafała Trzaskowskiego obarczono Borysa Budkę, szefa PO. "Wiadomości" twierdzą, że jest za słabym liderem partii, niepotrzebnym i tylko szkodzi. Podają też, że PO nie potrafi rozmawiać z innymi partiami, głównie z Lewicą, i wróżą konflikt ugrupowań.