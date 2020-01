"Wataha": emocjonujący finał świetnego sezonu. Warto było czekać

Trzeci sezon "Watahy" odsłonił wszystkie karty. I pewne jest jedno. Naprawdę warto było na niego czekać.

"Wataha" zdążyła przyzwyczaić już widzów, że kiedy wraca, robi to z impetem, prezentując otwarcie godne twórczości Hitchcocka . Tak było i tym razem. Ale owo tąpnięcie, będące powodem wszczęcia nowego śledztwa w Bieszczadach, nie jest jednym elementem, który ma potrząsnąć pogranicznikami i odbiorcami. Fabuła skutecznie trzyma w napięciu od pierwszego do ostatniego odcinka.

Droga do rozwiązania zagadki jest kręta i owszem, usłana trupami. Bo trudno się oprzeć wrażeniu, że trzeci sezon jest najbrutalniejszym ze wszystkich. Tak w sensie dosłownym, jak i pod względem emocjonalnego ładunku, jaki ciąży na bohaterach, szczególnie jeśli chodzi o Wiktora Rebrowa i Igi Dobosz. Ale chociaż to oni grają w tym sezonie pierwsze skrzypce, nie brakuje tu naprawdę mocnych postaci. Dobitnie pokazuje to ostatni, finałowy odcinek.

Czy jest wybuchowy? To z pewnością kulminacja akcji i dynamiki całego sezonu. Czy rozwiązuje wszystkie zagadki, które pojawiły się przez ostatnich kilka lat? Twórcy "Watahy" zadbali o to, by widz odcinek po odcinku odkrywał prawdę i dał się zaskoczyć. Zadbali też o to, by został z Watahą z Bieszczad do samego końca. I słusznie, bo na taki serial (i na taki, choć słodko-gorzki finał) warto było czekać.