"Warto rozmawiać" nagle zniknęło z anteny. Jan Pospieszalski odpowiada Jackowi Kurskiemu

"W różny sposób to miało miejsce. Nawet komuniści, którzy rezygnowali z naszej obecności na antenie, zapraszali nas do gabinetu i po prostu komunikowali nam to wprost. To, że dowiadujemy się za pośrednictwem mediów, pokazuje skalę zapaści etycznej, w jakiej dzisiaj tkwi prezes TVP Jacek Kurski" — podsumowuje dziennikarz.