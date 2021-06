Jan Pospieszalski: Po zdjęciu mojego programu z TVP nie mamy środków do życia

Jan Pospieszalski: To prawda. Chwilowo ja i cztery osoby z mojej ekipy jesteśmy w zawieszeniu. To są znakomici fachowcy: operator i montażysta Paweł, sekretarz redakcji Karol Wojteczek, producent Paweł Nowacki i dziennikarz Rafał Dutkiewicz. Oni sobie poradzą na rynku i wcześniej czy później znajdą pracę. Ale teraz jesteśmy w zawodowej próżni. TVP trzyma nas w niepewności i zmienia termin powrotu programu na antenę. Nasza sytuacja zawodowa jest niejasna. To jest bardzo dokuczliwe i odbija się na sytuacji materialnej naszej i naszych rodzin.