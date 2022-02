"W punkt". Lichocka zachwycona komentarzem Babiarza

Ta laurka to oczywiście komentarz do sporej zmiany w kwestii transmitowania skoków narciarskich – w tym sezonie licencję do nadawania głównych zawodów przejął TVN (można je oglądać także m.in. na kanale Eurosport), a do tej pory robiła to tradycyjnie TVP. Spowodowało to szereg przepychanek pomiędzy stacjami, w tych słownych pomiędzy jej przedstawicielami. Telewizja publiczna twierdzi np., że w komercyjnej skoki cieszą się mniejszym zainteresowaniem.