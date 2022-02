Komentator Eurosportu odpowiada Przemysławowi Babiarzowi: "Lepiej skupić się na sporcie"

Igor Błachut powiedział: "Nie słyszałem tej wypowiedzi na żywo. Robiłem swoje: sam przecież wtedy komentowałem zawody. Mam wrażenie, że nie za bardzo jest tu co w ogóle komentować. Nie mam zielonego pojęcia, co skłoniło Przemka do wypowiedzenia takich słów i nawet nie chcę próbować się domyślać. Trudno cokolwiek powiedzieć na ten temat, więc może ograniczę się tylko do jednego: myślę, że - zwłaszcza podczas igrzysk - lepiej skupić się na samym sporcie". Rudziński stwierdził natomiast wprost, że "nie komentuje wypowiedzi ludzi z TVP".