Obejrzał hit Netfliksa. Jaki wyrok?

Mateusz Morawiecki od ponad dwóch lat prowadzi podcast. Dopiero co podzielił się w nim swoimi wrażeniami dotyczącymi najnowszego hitu Netfliksa, "Informacji zwrotnej" z Arkadiuszem Jakubikiem w roli głównej. Serial Leszka Dawida na podstawie książki Jakuba Żulczyka skłonił go do rozważań na temat alkoholizmu w Polsce.