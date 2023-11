Kazano mu "spadać" do Izraela. Jakubik zdradził, co wypisuje o nim ultraprawica

Przyznam, że po przeczytaniu powieści Żulczyka trochę się zaniepokoiłem. Nie polubiłem Kani. Nie cierpiałem go. Najgorsza dla mnie scena, która po prostu uśmierciła mi tę postać i przestałem jej kibicować, to ta, w której w nocy po pijaku włamuje się do domu rodziny i zabija swojego psa. Tylko po to, by skrzywdzić swoich najbliższych. Bohater filmowy czy serialowy może robić najgorsze okropieństwa, ale kiedy zabija swojego psa, to nie ma u widza żadnych szans.