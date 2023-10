Majka Jeżowska staje w obronie Popławskiej. "Nikt nam nie kazał, nikt nam nie zapłacił ani złotówki"

- Gdyby spojrzeć na to chłodnym okiem, to my, twórczynie i twórcy, pod rządami PO sporo straciliśmy, nie możemy już odliczać sobie 50 proc. kosztów uzyskania przychodu - opowiada wokalistka. - Teoretycznie nie powinniśmy więc wspierać tej partii. Ale ujmę to tak: dla mnie są ważniejsze sprawy od własnej emerytury. Myślę tu o takich kwestiach jak wolność, demokracja czy swoboda wypowiedzi i poglądów. Dlatego wspieramy dziś te ugrupowania, które upominają się o zachowanie tych wartości w Polsce. Dlatego poszliśmy na marsz. Nikt nam nie kazał, nikt nam nie zapłacił ani złotówki. To była nasza oddolna inicjatywa z miłości do Polski. I nie zgadzam się na to, żeby ktoś na tę miłość odpowiadał nienawistnymi komentarzami.