Było warto czekać na finał? Twórcy "Warszawianki" popełnili jeden błąd

Mam żal do polskich filmowców, że problem alkoholowy przedstawiają niemal wyłącznie na dwa sposoby - albo jako patologię wśród ubogich rodzin z prowincji, albo dobrze maskowane uzależnienie klasy średniej czy wyższej, ze szczególnym upodobaniem do branży artystycznej. I zawsze przyjmowana jest narracja alkoholika, a na mało znaczącym tle pozostawia się współuzależnionych, nie rozwijając psychologii tych postaci (wyjątkiem jest świetny film Konrada Aksinowicza "Powrót do tamtych dni"). Oba te wzorce utrwalają stereotypy i pogłębiają podział na tych alkoholików, którymi się gardzi i tych, którzy są akceptowalni ze względu na swój status społeczny.