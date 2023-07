Maja Pankiewicz o bohaterze "Warszawianki": "Widzę w nim bezkompromisową wolność"

Maja Pankiewicz: Tak, im dalej - tym będzie ciekawiej. Ela, którą gram, jest najlepszą przyjaciółką Czułego, ale to prawda - cały scenariusz jest zbudowany wokół niego. Dla Eli relacja z Czułym jest prawdziwa i ważna, jeśli nie najważniejsza. W jej życiu przewijają się inni mężczyźni, są to raczej krótkotrwałe relacje, ale Czuły był, jest i będzie. Czuły jest trwały. Ona się nim opiekuje, wyciąga go z kłopotów, jest przy nim w najtrudniejszych momentach. Jednak to Ela jest w tej relacji bardziej oddana. Tego nie ma zapisanego w scenariuszu, to taki mój inside, ale wydawało mi się zawsze, że Ela czuje do niego coś więcej. Dlatego ta relacja nie jest równa.