Jakub Żulczyk: Każdy ma prawo do swoich opinii. Ja uważam, że zrobiliśmy super serial

Na pewno pojawił się jako pierwszy, bo to był taki projekt, gdzie najpierw trzeba było obsadzić tego kolesia, a dopiero potem do niego dobudowywać całą resztę. Bo on jest centrum tej opowieści. Uważam, że Borys Szyc to bardzo ciekawy i fajny wybór. Na początku pomyślałem, że ta rola będzie dla niego bardzo dużym wyzwaniem, ale też wiedziałem, że on sobie z nią świetnie poradzi. Jako autor scenariusza nie mam wpływu decydującego na casting, ale mogę wyrazić swoje zdanie. Często jestem pytany na etapie pisania, kogo bym widział w danej roli. Ale to nie jest pytanie o to, kogo należy zaprosić na casting, tylko bardziej o to, kogo sobie wyobrażałem, pisząc. Niekoniecznie ta osoba będzie później grać tę rolę. To jest ciekawe, bo jak piszesz książkę, to nie z założeniem, że zobaczysz ją na ekranie. Przy scenariuszu z kolei tak jest, więc musisz myśleć o tych postaciach w taki sposób, że ktoś później się w nie wcieli.