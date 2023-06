"Warszawianka": pokochasz i znienawidzisz. Szyc znów dał popis

Ale tym, który najbardziej sprawia, że nie mogę wrzucić tego serialu na półkę "nieoglądalne", jest Borys Szyc. Wiem, że pisanie o jego talencie jest już nudne, bo wszyscy wiemy, jak świetnym jest aktorem. Ale ujmę to tak: Czuły to postać, której w teorii nie da się lubić. Ale wokół niego są osoby, głównie kobiety, które wciąż go tłumaczą, pobłażają mu, wyciągają go z tarapatów i mimo wszystko go lubią - na pierwszy rzut oka zupełnie niezrozumiałe. Tymczasem Szyc, ucieleśniając wszystkie złe cechy tego bohatera, jednocześnie jakby mimochodem nadaje mu trudny do uchwycenia wdzięk. To coś, co sprawia, że Czułemu wszystko uchodzi na sucho. To coś, co sprawia, że my, widzowie, wszystko "Warszawiance" wybaczamy i, mimo wszystko, oglądamy dalej.