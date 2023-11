Zagrał arcytrudną rolę w hicie Netfliksa. Zdziwi was, co sprawiło mu największy kłopot

Pomoc koordynatorki intymności

Choć sekwencja zbliżenia seksualnego była krótka, na planie pojawiła się koordynatorka intymności. W przypadku produkcji Netfliksa jest to standard – taka osoba ma za zadanie sprawić, aby aktorzy czuli się bezpiecznie i komfortowo pod względem fizycznym i psychicznym. Chodzi również oczywiście o to, aby zapobiec wszelkim możliwym nadużyciom, np. przekraczaniu granic ekranowego partnera. Jakubik wspomniał, że do tej pory w jego przypadku działało to na zasadzie indywidualnego "dogadania się" ze współgrającym.